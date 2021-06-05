В Совете нацбезопасности Украины назвали условия для возобновления авиасообщения

Восстановление авиаконтактов между Украиной и Беларусью зависит от белорусских властей и их отношения к правам человека. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.