В Совете нацбезопасности Украины назвали условия для возобновления авиасообщения
Восстановление авиаконтактов между Украиной и Беларусью зависит от белорусских властей и их отношения к правам человека. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Украина сказала, при каких условиях откроет небо для Беларуси / Еврорадио
"Насчёт восстановления — это будет зависеть не от нас, а от политиков Беларуси: каким образом они будут вести себя с теми политическими заключёнными, которых сегодня уже тысячи в Беларуси", — передаёт "Радио Свобода" слова Данилова, пишет Еврорадио.
Государственная авиационная служба Украины с 29 мая полностью закрыла своё воздушное пространство для белорусской авиации, в том числе для транзитных рейсов.
11:13 05/06/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение