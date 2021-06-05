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Германия пристыдила власти Беларуси за «недостойное» интервью Протасевича

Роман Протасевич сделал признания на камеру в результате психологической и, возможно, физической «обработки». Уверенность в этом высказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Deutsche Welle.

По его словам, показанное телеканалом ОНТ интервью неправдоподобно и позорит правительство Белоруссии. Тем самым руководство республики лишь продемонстрировало свое презрение к демократии и правам человека, отметил Зайберт. Он пообещал, что Берлин окажет поддержку Протасевичу.

Ранее глава МИД Британии Доминик Рааб также заявил, что Протасевича, скорее всего, заставили выступить по телевидению под давлением, и призвал наказать причастных к этому.
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