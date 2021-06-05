+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Версия: Кремль запретил задерживать Тихановскую, потому что она летела с охраной

При насильственном приземлении в Минск охрана явно отказалась бы покидать самолет и могла оказать сопротивление.


-Информацию о задержании Романа Протасевича мы узнали по факту, но до публикации в СМИ. Сейчас нами получена информация, что Роман не был основной целью, основной целью была Тихановская, – цитирует Александра Азарова youtube-марафон “Цена Свободы”. – За неделю до этого она летела аналогичным рейсом, и планировалось задержать именно ее. А поскольку она летела с вооруженной охраной на борту, и при посадке самолета в Минске эта охрана наверняка отуказалась бы выходить из самолета, пришлось бы штурмовать этот самолет, что привело бы к огромному международному скандалу. Поэтому, по нашей информации, Москва запретила проводить такую операцию. А поскольку силы и средства уже были затрачены, операция запланирована – и тут Роман летит через неделю, они решили провести эту операцию на нем.

Аналитик Леонид Спаткай в интервью Беларускай праўдзе высказал аналогичную версию сразу же после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске:

-Весьма вероятно, что этот невод расставляли на более крупную рыбу, допустим, на Тихановскую, которая несколько ранее запланированного вернулась из Афин в Вильнюс. Ну а так как сеть уже была расставлена, то, наверное было решено ее использовать, даже если в нее попадала не «щука», а «карась». И если это решение принимали в Кремле, то оно очень грамотное, так как, кто бы ни попал в эту сеть, руководство Беларуси попадало в капкан.

23 мая власти Беларуси заставили пилотов самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс над территорией Беларуси, отклониться от маршрута и сесть в аэропорту Минска. Когда самолет оказался на земле, силовики задержали блогера Романа Протасевича, которого обвиняют по статьям о терроризме и экстремизме.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]