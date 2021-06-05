



-Информацию о задержании Романа Протасевича мы узнали по факту, но до публикации в СМИ. Сейчас нами получена информация, что Роман не был основной целью, основной целью была Тихановская, – цитирует Александра Азарова youtube-марафон “Цена Свободы”. – За неделю до этого она летела аналогичным рейсом, и планировалось задержать именно ее. А поскольку она летела с вооруженной охраной на борту, и при посадке самолета в Минске эта охрана наверняка отуказалась бы выходить из самолета, пришлось бы штурмовать этот самолет, что привело бы к огромному международному скандалу. Поэтому, по нашей информации, Москва запретила проводить такую операцию. А поскольку силы и средства уже были затрачены, операция запланирована – и тут Роман летит через неделю, они решили провести эту операцию на нем.





Аналитик Леонид Спаткай в интервью Беларускай праўдзе высказал аналогичную версию сразу же после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске:





-Весьма вероятно, что этот невод расставляли на более крупную рыбу, допустим, на Тихановскую, которая несколько ранее запланированного вернулась из Афин в Вильнюс. Ну а так как сеть уже была расставлена, то, наверное было решено ее использовать, даже если в нее попадала не «щука», а «карась». И если это решение принимали в Кремле, то оно очень грамотное, так как, кто бы ни попал в эту сеть, руководство Беларуси попадало в капкан.





23 мая власти Беларуси заставили пилотов самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс над территорией Беларуси, отклониться от маршрута и сесть в аэропорту Минска. Когда самолет оказался на земле, силовики задержали блогера Романа Протасевича, которого обвиняют по статьям о терроризме и экстремизме.



