Лукашенко меняет закон о чрезвычайном и военном положении

Это делается для того, чтобы “создать дополнительные условия для предотвращения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности”. Соответствующее постановление появилось на Национальном правовом портале, передает Еврорадио.





Ранее Лукашенко подписал указ о так называемом “коллективном президенте”, в котором говорилось, что в случае его смерти в результате покушения, теракта или “иных актов насилия” все государственные органы и их должностные лица должны подчиняться постановлениям Совета безопасности. А на территории Беларуси введено чрезвычайное или военное положение. Указ противоречит конституции Беларуси, где прописано, что власть в случае, когда президент не может исполнять свои обязанности, временно переходит премьер-министру.