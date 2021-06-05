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Лукашенко меняет закон о чрезвычайном и военном положении

Александр Лукашенко меняет закон о чрезвычайном и военном положении, а также усиливает роль Совета безопасности.

Лукашенко меняет закон о чрезвычайном и военном положении
Это делается для того, чтобы “создать дополнительные условия для предотвращения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности”. Соответствующее постановление появилось на Национальном правовом портале, передает Еврорадио. 

Ранее Лукашенко подписал указ о так называемом “коллективном президенте”, в котором говорилось, что в случае его смерти в результате покушения, теракта или “иных актов насилия” все государственные органы и их должностные лица должны подчиняться постановлениям Совета безопасности. А на территории Беларуси введено чрезвычайное или военное положение. Указ противоречит конституции Беларуси, где прописано, что власть в случае, когда президент не может исполнять свои обязанности, временно переходит премьер-министру. 
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