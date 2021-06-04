Барыс Хамайда. Фота Сержука Серабро





По словам Бориса Ханоновича, он провел под капельницей 25 дней. После выписки из больницы Хамайда стал выходить на свое традиционное место у Синего дома, где он обычно распространяет независимую прессу, пишет ННВ.





За это его несколько раз задерживала милиция, сообщает правозащитный сайт «Віцебская вясна». 27 мая и 1 июня Бориса Хамайду выпустили из милиции, но после задержания 3 июня он не вернулся.





Про то, что Хамайду посадили на 8 суток под арест, узнали активисты, которые 4 июня пришли в суд дожидаться рассмотрения его дела. Однако в суде о судьбе оппозиционера им ничего не сообщили, зато в милиции рассказали о приговоре.