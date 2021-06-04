+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Бориса Хамайду, легендарного оппозиционера из Витебска, посадили на 8 суток, недавно он 25 дней пролежал под капельницей из-за COVID-19

Известного витебского оппозиционера 73-летнего Бориса Хамайду осудили на 8 суток административного ареста, недавно он тяжело перенес коронавирусную информацию.

Барыс Хамайда. Фота Сержука Серабро

По словам Бориса Ханоновича, он провел под капельницей 25 дней. После выписки из больницы Хамайда стал выходить на свое традиционное место у Синего дома, где он обычно распространяет независимую прессу, пишет ННВ.

За это его несколько раз задерживала милиция, сообщает правозащитный сайт «Віцебская вясна». 27 мая и 1 июня Бориса Хамайду выпустили из милиции, но после задержания 3 июня он не вернулся.

Про то, что Хамайду посадили на 8 суток под арест, узнали активисты, которые 4 июня пришли в суд дожидаться рассмотрения его дела. Однако в суде о судьбе оппозиционера им ничего не сообщили, зато в милиции рассказали о приговоре.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]