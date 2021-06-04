Бориса Хамайду, легендарного оппозиционера из Витебска, посадили на 8 суток, недавно он 25 дней пролежал под капельницей из-за COVID-19
Известного витебского оппозиционера 73-летнего Бориса Хамайду осудили на 8 суток административного ареста, недавно он тяжело перенес коронавирусную информацию.
Барыс Хамайда. Фота Сержука Серабро
По словам Бориса Ханоновича, он провел под капельницей 25 дней. После выписки из больницы Хамайда стал выходить на свое традиционное место у Синего дома, где он обычно распространяет независимую прессу, пишет ННВ.
За это его несколько раз задерживала милиция, сообщает правозащитный сайт «Віцебская вясна». 27 мая и 1 июня Бориса Хамайду выпустили из милиции, но после задержания 3 июня он не вернулся.
Про то, что Хамайду посадили на 8 суток под арест, узнали активисты, которые 4 июня пришли в суд дожидаться рассмотрения его дела. Однако в суде о судьбе оппозиционера им ничего не сообщили, зато в милиции рассказали о приговоре.
10:12 05/06/2021
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