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Лукашенко пообещал достроить дорогу и уйти на пенсию. Но есть одно "но"

Александр Лукашенко пообещал уйти на пенсию, когда закончится строительство дороги «Кобрин - Гомель».

Лукашенко пообещал достроить дорогу и уйти на пенсию. Но есть одно "но"
Об этом он заявил во время посещения предприятия «Гранит», где он пообщался с работниками.

Во время беседы один из работников предприятия поинтересовался, планируется ли реконструкция автодороги М10 Кобрин – Гомель.

В свою очередь Лукашенко ответил, что этой дорогой он и сам активно интересуется.

«Дорогу, конечно, построят. Чего бы это ни стоило. Построить эту дорогу важно еще и потому, что это позволит перехватить потоки из Украины. Вот закончу эту дорогу и на пенсию пойду», - отметил глава государства.

Александр Лукашенко находится на должности 26 лет - дольше всех глав государств Европы.

Расстояние между Кобрином и Гомелем - почти 500 километров. Начинается в Гомеле и проходит через Добруш, Речицу, Василевичи, Калинковичи, Мозырь, Петриков, Житковичи, Микашевичи, Лунинец, Пинск, Иваново, Дрогичин, Антополь и заканчивается в Кобрине.

Первые 50 км от Гомеля дорога имеет 4 полосы, далее, в районе населенного пункта Волчья Гора, дорога сужается до 2 полос и так тянется до самого Кобрина, с местными расширениями в районе перекрестков.

Реконструкцию планировали начать еще в 2019 году. Это должен был быть пилотный проект в сфере государственно-частного партнерства. Рассчитывали, что реализован он будет в течение двух лет. Пока нашли партнеров только на 80 километров. Начало реконструкции было запланировано на третий квартал 2021 года.   

"Фишка" в том, что активное участие в проекте принимали международные финансовые организации - в частности, Европейский банк реконструкции и развития. Теперь денег из Европы ждать не приходится. 


 
"Белорусский партизан"
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