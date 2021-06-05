«Пропавший» лидер КНДР появился на публике впервые за месяц
Власти КНДР показали лидера Ким Чен Ына по телевидению — он впервые за месяц лично присутствовал на первом заседании Политбюро ЦК Трудовой партии КНДР восьмого созыва.
В заседании приняли участие члены Президиума Политбюро ЦК ТПК, члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК партии.
Это первое публичное появление Ына с 6 мая. По данным министерства объединения Южной Кореи, нынешний период отсутствия северокорейского лидера на публике стал самым длинным с начала 2021 года.
North Korea’s Kim Jong Un appears in public for the first time in month https://t.co/DZ3HDmKC6d— VNAP NEWS (@VnapN) June 5, 2021
09:29 05/06/2021
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