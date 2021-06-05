Тихановская проведет пресс-конференцию с родителями Протасевича

Светлана Тихановская с родителями Романа Протасевича / t.me/tsikhanouskaya





Награду имени Яна Новака-Езёраньского от имени всех белорусов получали Светлана Тихановская, член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова и Татьяна Хомич — сестра Марии Колесниковой, передает Еврорадио.





В своей речи Тихановская упомянула Марию Колесникову, своего мужа Сергея Тихановского и других политических заключенных. В частности, отметила она блогера Романа Протасевича.





"В этом зале присутствуют родители Романа Протасевича, которого держат в гестапо, где выбивают признания, возможно, пытают. Мне больно за Романа, и я верю, что он тоже вернется скоро домой", — заявила она.





5 июня Тихановская проведет совместную пресс-конференцию с родителями Протасевича.