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Тихановская проведет пресс-конференцию с родителями Протасевича

Светлана Тихановская в польском Вроцлаве встретилась с родителями Романа Протасевича и рассказала о нем на вручении награды за борьбу за демократию, сообщает ее пресс-служба.

Светлана Тихановская с родителями Романа Протасевича / t.me/tsikhanouskaya

Награду имени Яна Новака-Езёраньского от имени всех белорусов получали Светлана Тихановская, член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова и Татьяна Хомич — сестра Марии Колесниковой, передает Еврорадио.

В своей речи Тихановская упомянула Марию Колесникову, своего мужа Сергея Тихановского и других политических заключенных. В частности, отметила она блогера Романа Протасевича.

"В этом зале присутствуют родители Романа Протасевича, которого держат в гестапо, где выбивают признания, возможно, пытают. Мне больно за Романа, и я верю, что он тоже вернется скоро домой", — заявила она.

5 июня Тихановская проведет совместную пресс-конференцию с родителями Протасевича.
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