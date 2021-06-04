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Зампред Еврокомиссии обвиняет Минск в нарушении фундаментальных дипломатических норм

Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс расценил действия властей Беларуси, не пропустивших дипломатическую почту из Литвы, как нарушение международных норм, неприемлемое даже для диктаторских режимов.



"Белорусский режим едва ли не с каждым днем становится все подлее, даже самые фундаментальные дипломатические нормы, которые принимают диктаторы во всем мире, сейчас не уважаются Беларусью, это уже становится неконтролируемым", - сказал заместитель председателя ЕК в пятницу журналистам в Вильнюсе, пишет interfax.by.

"Единственный возможный ответ - твердость, мы должны проявлять твердость в отношении Беларуси, должно быть совершенно ясно с санкциями, мы должны показать им, что для Европы такое поведение совершенно неприемлемо", - добавил он.

Тиммерманс подчеркнул, что ЕК выражает "полную солидарность с Литвой, правительством Литвы". По его словам, по поводу инцидента с правительством общается ответственная за вопросы миграции еврокомиссар Ильва Юханссон. "И мы будем поддерживать Литву до конца", - подчеркнул еврокомиссар.

МИД Литвы в пятницу сообщил, что белорусские пограничники задержали автомобиль с литовской диппочтой, потребовали сорвать дипломатические пломбы и открыть автомобиль. Литовские дипломатические курьеры не согласились выполнить это требование, автомобиль был вынужден развернуться и вернуться на территорию Литвы. В связи с инцидентом Беларуси заявлен протест.
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