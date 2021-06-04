







"Белорусский режим едва ли не с каждым днем становится все подлее, даже самые фундаментальные дипломатические нормы, которые принимают диктаторы во всем мире, сейчас не уважаются Беларусью, это уже становится неконтролируемым", - сказал заместитель председателя ЕК в пятницу журналистам в Вильнюсе, пишет interfax.by.





"Единственный возможный ответ - твердость, мы должны проявлять твердость в отношении Беларуси, должно быть совершенно ясно с санкциями, мы должны показать им, что для Европы такое поведение совершенно неприемлемо", - добавил он.





Тиммерманс подчеркнул, что ЕК выражает "полную солидарность с Литвой, правительством Литвы". По его словам, по поводу инцидента с правительством общается ответственная за вопросы миграции еврокомиссар Ильва Юханссон. "И мы будем поддерживать Литву до конца", - подчеркнул еврокомиссар.





МИД Литвы в пятницу сообщил, что белорусские пограничники задержали автомобиль с литовской диппочтой, потребовали сорвать дипломатические пломбы и открыть автомобиль. Литовские дипломатические курьеры не согласились выполнить это требование, автомобиль был вынужден развернуться и вернуться на территорию Литвы. В связи с инцидентом Беларуси заявлен протест.







