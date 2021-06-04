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Кортеж президента Киргизии попал в ДТП, есть погибший

Кортеж президента Киргизии Садыра Жапарова попал в ДТП в Иссык-Кульской области. В результате аварии погиб сотрудник охраны главы государства, еще трое пострадали.


Об этом сообщила пресс-служба президента Киргизии, передает издание Tengrinews.

Президентский кортеж попал в аварии во время визита главы государства в Иссык-Кульскую область. Отмечается, что в один из автомобилей сопровождения врезалась выехавшая на встречную полосу легковая машина, пишет РБК-Украина.

По его словам, в результате ДТП есть трое пострадавших и один погибший из числа сотрудников девятой службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), осуществляющей охрану первых лиц страны.

"Президент в аварии не пострадал, он находился в другой машине", - уточнили в пресс-службе.

По предварительным данным, водитель выехавшего на встречную полосу автомобиля находился в нетрезвом состоянии.

Напомним, 4 июня в Киргизии в Алайском районе Ошской области неудачно сел вертолет Вооруженных сил страны. На борту находились 15 человек.

Отметим, ранее 4 июня пограничники Кыргызстана сообщили, что обстановка на участке границы Кыргызстана и Таджикистана снова напряженная. Со стороны Таджикистана наблюдается скопление техники и военнослужащих.

На фоне эскалации пограничного конфликта Кыргызстан и Таджикистан стянули войска и начали атаковать пограничные заставы друг друга.

 
 
 
Источник: Дмитрий Кузнецов
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