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Байден на встрече с Путиным все-таки намерен обсудить Беларусь

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин не планирует поднимать тему Беларуси на встрече с Байденом, но готов дать разъяснения, если США сами затронут этот вопрос.



Президент США Джо Байден рассчитывает обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси и нормы гражданской авиации, заявил в пятницу старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин, пишет Sputnik.

"(…) мы будем говорить о Беларуси и необходимости соблюдения норм гражданской авиации, которые, как мы видим, грубо нарушались в последние недели", - рассказал Грин.

В повестке также обсуждение ситуации вокруг Украины, Ирана, Северной Кореи, Сирии, Афганистана, лидеры двух стран поднимут тему Арктики и изменения климата.

Байден намерен поднять и вопрос о будущих договоренностях по контролю над вооружениями.

Чего ждет от встречи Россия

Президент России Владимир Путин не ожидает от переговоров с Джо Байденом ничего прорывного в российско-американских отношениях, однако рассчитывает на позитивный результат. 

"Мы будем говорить о процессах разоружения, о борьбе с терроризмом, надеюсь. О пандемии, борьбе с пандемией, вопросах экологического характера. Ну это примерная повестка дня", - сказал Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
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