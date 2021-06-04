“Водит всех за нос”: политолог предрек “сделку” по судьбе Лукашенко 16 июня
Политическая судьба белорусского правителя может решиться в ближайшее время.
По мнению украинского политолога Владимира Воли, уже в середине июня может решиться политическая судьбы Александра Лукашенко.
По словам специалиста, решение о дальнейшем пребывании Лукашенко у власти примут в Женеве на саммите 16 июня, пишет udf.name.
В рамках мероприятия ожидается проведение переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Джо Байденом.
При этом ранее официальный представитель Белого дома США Джен Псаки говорила о том, что в ходе двухсторонней встречи будут, в частности, подняты вопросы Беларуси и Украины, а также стратегической стабильности в мире.
По мнению Владимира Воли, в ближайшее время Путин и Байден заключат “большую сделку” в виде молчаливого согласия на уход Лукашенко.
Воля подчеркнул, что белорусский правитель то и дело “что-то выпрашивает” у России, но “водит всех за нос”, обещая то выборы, то более тесную интеграцию.
“Это как соблазнение наивной девушки, какими-то сказками, вот Лукашенко пытается так вести себя по отношению к России, причём я 10 лет это наблюдаю”, – цитирует слова эксперта “ПолитНавигатор”.
Таким образом, делает вывод эксперт, Лукашенко не интересен как политическая фигура ни Западу, ни Москве.
“И понятно, что в результате новых выборов Беларусь с пророссийского направления с новыми лидерами никуда не уйдет”, – констатировал Воля.
19:26 04/06/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение