+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

“Водит всех за нос”: политолог предрек “сделку” по судьбе Лукашенко 16 июня

Политическая судьба белорусского правителя может решиться в ближайшее время.

“Водит всех за нос”: политолог предрек “сделку” по судьбе Лукашенко 16 июня
По мнению украинского политолога Владимира Воли, уже в середине июня может решиться политическая судьбы Александра Лукашенко.

По словам специалиста, решение о дальнейшем пребывании Лукашенко у власти примут в Женеве на саммите 16 июня, пишет udf.name.

В рамках мероприятия ожидается проведение переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Джо Байденом.

При этом ранее официальный представитель Белого дома США Джен Псаки говорила о том, что в ходе двухсторонней встречи будут, в частности, подняты вопросы Беларуси и Украины, а также стратегической стабильности в мире.

По мнению Владимира Воли, в ближайшее время Путин и Байден заключат “большую сделку” в виде молчаливого согласия на уход Лукашенко.

Воля подчеркнул, что белорусский правитель то и дело “что-то выпрашивает” у России, но “водит всех за нос”, обещая то выборы, то более тесную интеграцию.

“Это как соблазнение наивной девушки, какими-то сказками, вот Лукашенко пытается так вести себя по отношению к России, причём я 10 лет это наблюдаю”, – цитирует слова эксперта “ПолитНавигатор”.

Таким образом, делает вывод эксперт, Лукашенко не интересен как политическая фигура ни Западу, ни Москве.

“И понятно, что в результате новых выборов Беларусь с пророссийского направления с новыми лидерами никуда не уйдет”, – констатировал Воля.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]