+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

IATA призывает Евросоюз отменить запрет на полеты над Беларусью

Международная организация считает, что не нужно политизировать вопросы авиабезопасности после инцидента с самолетом Ryanair.


Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) разделять политику и тему авиационной безопасности после инцидента с Ryanair, говорится в пресс-релизе ассоциации, пишет Sputnik.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Протасевич и его спутница София Сапега были задержаны.

"Авиабезопасность нельзя политизировать ни при каких условиях. IATA осудила действия правительства Белоруссии и призвала к проведению независимого расследования. Запрет европейским самолетам использовать воздушное пространство Беларусью с помощью директивы по безопасности также является политизацией авиационной безопасности", - данные слова генерального директора IATA Вилли Уолша приводятся в пресс-релизе.

Отмечается, что такое развитие событий вызывает разочарование. EASA должно отменить свой запрет и позволить авиакомпаниям управлять безопасностью, как они это делают каждый день - с помощью обычных оценок операционных рисков, отмечено в документе.

"Политика никогда не должна вмешиваться в безопасную эксплуатацию самолетов, а политики не должны использовать авиационную безопасность как прикрытие для достижения политических или дипломатических целей", - подчеркнуто в пресс-релизе.

Ряд стран раскритиковал произошедшее в минском аэропорту 23 мая, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. В ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, и запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией.

Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Беларуси.

Авиакомпании "Белавиа" пришлось приостановить рейсы в ряд европейских стран, а также США. Минск, как заявляют эксперты, может пожаловаться на происходящее в ИКАО - из-за нарушения Конвенции о международной гражданской авиации.

В ИКАО заявили, что проведут расследование инцидента, первые итоги планируется подвести к 25 июня.

Ответ EASA


Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) прокомментировало требования и обвинения IATA. В данном учреждении отметили, что своим решением запретить полеты над Беларусью EASA стремилось снизить риск для пассажиров и экипажей от полетов над территорией этой страны.

По словам представителя агентства, после консультаций с государствами-членами EASA и Европейской комиссией, EASA издало директиву по безопасности 2021-02. Этот документ призывает национальные компетентные органы власти в государствах-членах EASA проинструктировать эксплуатантов воздушных судов, что выполнение полетов в воздушном пространстве Беларуси больше не разрешено.

"Задача в области безопасности SD – снизить потенциальный риск для пассажиров и экипажей, который может возникнуть", – сказал он.

В агентстве также подчеркнули, что безопасность остается ключевым драйвером работы и миссии EASA по обеспечению безопасных авиаперелетов для граждан ЕС в Европе и во всем мире.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]