IATA призывает Евросоюз отменить запрет на полеты над Беларусью





Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) разделять политику и тему авиационной безопасности после инцидента с Ryanair, говорится в пресс-релизе ассоциации, пишет Sputnik.





Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Протасевич и его спутница София Сапега были задержаны.





"Авиабезопасность нельзя политизировать ни при каких условиях. IATA осудила действия правительства Белоруссии и призвала к проведению независимого расследования. Запрет европейским самолетам использовать воздушное пространство Беларусью с помощью директивы по безопасности также является политизацией авиационной безопасности", - данные слова генерального директора IATA Вилли Уолша приводятся в пресс-релизе.





Отмечается, что такое развитие событий вызывает разочарование. EASA должно отменить свой запрет и позволить авиакомпаниям управлять безопасностью, как они это делают каждый день - с помощью обычных оценок операционных рисков, отмечено в документе.





"Политика никогда не должна вмешиваться в безопасную эксплуатацию самолетов, а политики не должны использовать авиационную безопасность как прикрытие для достижения политических или дипломатических целей", - подчеркнуто в пресс-релизе.





Ряд стран раскритиковал произошедшее в минском аэропорту 23 мая, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. В ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, и запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией.





Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Беларуси.





Авиакомпании "Белавиа" пришлось приостановить рейсы в ряд европейских стран, а также США. Минск, как заявляют эксперты, может пожаловаться на происходящее в ИКАО - из-за нарушения Конвенции о международной гражданской авиации.





В ИКАО заявили, что проведут расследование инцидента, первые итоги планируется подвести к 25 июня.





Ответ EASA





Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) прокомментировало требования и обвинения IATA. В данном учреждении отметили, что своим решением запретить полеты над Беларусью EASA стремилось снизить риск для пассажиров и экипажей от полетов над территорией этой страны.





По словам представителя агентства, после консультаций с государствами-членами EASA и Европейской комиссией, EASA издало директиву по безопасности 2021-02. Этот документ призывает национальные компетентные органы власти в государствах-членах EASA проинструктировать эксплуатантов воздушных судов, что выполнение полетов в воздушном пространстве Беларуси больше не разрешено.





"Задача в области безопасности SD – снизить потенциальный риск для пассажиров и экипажей, который может возникнуть", – сказал он.





В агентстве также подчеркнули, что безопасность остается ключевым драйвером работы и миссии EASA по обеспечению безопасных авиаперелетов для граждан ЕС в Европе и во всем мире.















