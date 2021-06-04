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Протасевич заключил досудебное соглашение

Арестованный белорусским властями основатель Nexta Роман Протасевич заключил досудебное соглашение.


Об этом сообщил провластный политолог Александр Шпаковский.

«Протасевич заключил досудебное соглашение и действует абсолютно верно с точки зрения инстинкта самосохранения. Безграмотные и эмоционально заряженные люди станут с подачи определенных ресурсов рассказывать об "условиях, в которых он оказался", "следах от наручников", "любимой девушке в соседней камере" и прочей ерунде. Мы оставим эти сопли домохозяйкам… все, что делает Роман, имеет под собой четкую юридическую основу, является его осознанной линией поведения и защиты в целях минимизации ответственности за совершенные преступления», - написал Шпаковский, передет АФН.

Он также допустил, что «с большой долей вероятности вчерашнее интервью (интервью с Марковым – ред.) и серия последующих - это часть досудебного соглашения гр. Протасевича со следственными органами».

Шпаковский перечисляет статьи УК РБ, по которые могут вменить Протасевичу: ст.342 УК - организация массовых беспорядков до 3 лет лишения свободы. «Кроме того, из признаний задержанного следует, что он был связником штаба Тихановской с лицами, которые были недавно арестованы за участие в заговоре с целью захвата власти. Соответственно Протасевичу можно смело вменять ч.1 ст.357 УК - заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Санкция - от 8 до 12 лет лишения свободы. Кроме того, я лично усматриваю в действиях Протасевича состав преступления, предусмотренного ч.3 ст.361 УК, а именно публичные призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. Максимальная санкция статьи - до 5 лет лишения свободы».

«Наиболее тяжким преступлением является "заговор" (ч.1 ст. 357), максимальная санкция 12 лет. Соответственно, если не будут доказаны преступления Протасевича на Донбассе и он выполнит все условия досудебного соглашения, данному гражданину может грозить не более 6 лет лишения свободы», - резюмирует Шпаковский.
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