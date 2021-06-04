Об этом Путин заявил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме, передает tvrain.ru





«Я видел заявления руководства НАТО по поводу того, что Россия принимала участие, но что я вам хочу сказать — значит, руководство НАТО в опасности, если делает такие заявления. Значит, люди не понимают, как такие процессы происходят», — сказал российский президент.





Путин добавил, что российские спецслужбы участвовали в задержании в Москве «тех, кто планировал переворот и убийство Лукашенко». По словам российского президента, российские силовики сделали это по запросу белорусского КГБ.





При этом Путин не стал отвечать на вопрос модератора дискуссии о Романе Протасевиче.





«Вы нас затюкали вот этими вопросами — и меня, и канцлера. Какой-то Роман Протасевич — я знать его не знаю и не хочу, пускай он там делает что хочет, борется с режимом», — сказал Путин.





Он также отказался отвечать на вопрос о том, стала бы Россия сажать самолет, на котором находится человек, объявленный в стране в розыск.





Издание Vice ранее сообщало со ссылкой на сотрудника МВД Греции, что перед полетом Протасевича из Афин в Вильнюс за ним следили несколько человек с российскими паспортами.





«После того как мы собрали записи с камер видеонаблюдения на острове Крит и в аэропорту, стало ясно, что за ними следили сотрудники спецслужб с российскими паспортами», — сказал источник издания.





При этом премьер-министр Греции сказал, что доказательств, что за Протасевичем следили сотрудники спецслужб, нет.





23 мая экстренную посадку из-за ложного сообщения о минировании в Минске совершил самолет Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс. Этим рейсом летел Протасевич и его девушка София Сапега, после посадки их задержали и отправили в СИЗО.





В Беларуси против Протасевича возбуждено уголовное дело об организации массовых беспорядков, в "интервью" госканалу ОНТ журналист заявил, что дал признательные показания. Родственники Протасевича и белорусские оппозиционеры считают, что интервью было дано под пытками.





СМИ сообщали, что белорусские власти подозревают Сапегу в организации беспорядков, действий, грубо нарушающих общественный порядок и разжигании розни.