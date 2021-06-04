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Глава МИД Британии: Все, кто готовил интервью Протасевича, должны быть привлечены к ответственности

Глава МИД Великобритании призвал привлечь к ответственности всех, кто принимал участие в подготовке и съемках "интервью" Протасевича


Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб прокомментировал в Twitter "интервью" журналиста Романа Протасевича, показанное вечером 3 июня на беларуском гостелеканале ОНТ, передает Белсат

«Тревожное интервью Протасевича минувшим вечером явно проходило под принуждением и под стражей. Преследование защитников прав человека и свободы медиа в Беларуси должно прекратиться. Те, кто участвовал в съемках, принуждении и проведении интервью, должны быть привлечены к ответственности», – заявил глава британского МИД.

Разговор Романа Протасевича с руководителем телеканала ОНТ Маратом Марковым вышел вечером 3 июня. Во время него на теле блогера можно было заметить возможные следы пыток. 

Также высказывались мнения о возможности применения к нему психологического и физического насилия.

Сам Роман Протасевич находится за решеткой с 23 мая.
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