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МИД Литвы: Для этого государства не существует правил цивилизованного мира

Беларусь задержала автомобиль с дипломатической почтой Литвы, МИД заявляет решительный протест в связи с нарушением положений Венской конвенции.


Как сообщает МИД Литвы, на пограничном переходе Медининкай белорусские пограничники потребовали сорвать дипломатические пломбы и открыть автомобиль, передает delfi.lt

Поскольку литовские дипломатические курьеры не согласились выполнить это требование, автомобиль был вынужден развернуться и вернуться на территорию Литвы. 

"Задержание перевозившего дипломатическую почту автомобиля у государственной границы грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Беларусь еще раз продемонстрировала, что для этого государства не существует правил цивилизованного мира", - говорит министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис

В пятницу в МИД срочно вызван представитель белорусского посольства и ему вручена нота протеста. 

Согласно Венской конвенции, диппочта не может быть открыта или задержана, а дипкурьеру при исполнении обязанностей предоставляется охрана принимающей стороны. Он пользуется неприкосновенностью и не может быть задержан или содержаться под стражей ни под каким предлогом.
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