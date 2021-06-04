+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Машину литовских дипломатов не пропустили в Беларусь

Машина с литовской дипломатической почтой не смогла попасть в Беларусь из-за проблем на границе, Министерство иностранных дел Литвы по этому поводу выразило протест, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства соседней республики.

Машину литовских дипломатов не пропустили в Беларусь
"Министерство иностранных дел Литвы выражает решительный протест в связи с беспрецедентным инцидентом. Сегодня дипломатический автомобиль был незаконно остановлен на государственной границе с Беларусью и возвращен обратно в Литву", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что машина следовала через границу в пункте пропуска "Мядининкай", там у литовских дипкурьеров потребовали снять дипломатические печати и открыть машину. Они отказались сделать это и были вынуждены вернуться в Литву.

"Белорусские официальные лица препятствовали проезду наших дипломатических курьеров, что является серьезным нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях", – сказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

В пятницу 4 июня в МИД Литвы был срочно вызван представитель посольства Беларуси в Вильнюсе, там ему вручили соответствующую ноту протеста.

Напомним, что Министерство иностранных дел Литвы приняло 28 мая решение о высылке двух сотрудников посольства Беларуси за "деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом". Представитель посольства Беларуси был вызван в МИД Литвы, ему была вручена нота.

В тот же день в Беларуси приняли аналогичное решение - о высылке двух литовских дипломатов из Минска.
Sputnik
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]