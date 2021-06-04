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Посол РФ: Беларусь и Россия завершают согласование дорожных карт - идет работа над архитектурой "союзного государства"

Пакет дорожных карт по интеграции экономик Беларуси и России близится к завершению, осталось согласовать только одну карту, заявил посол РФ в Минске Евгений Лукьянов.

"Почти все дорожные карты по интеграции экономик Беларуси и России согласованы, осталась только одна. Есть уже и конкретные планы по реализации договоренностей", - сказал Лукьянов, которого цитирует пресс-служба посольства РФ. 

Лукьянов в пятницу совершил рабочую поездку в Брестскую область, отметили в пресс-службе. 

"Там (в дорожных картах – ИФ) широкая палитра сфер и областей сотрудничества.  В том числе и по линии регионов, и Брест не может выпадать из контекста", - отметил посол.

Он также отметил, что сейчас "идет ответственная пора работы над архитектурой "союзного государства"".

Как сообщалось, в конце апреля премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече в Казани с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил, что Минск передал Москве 26 завизированных интеграционных "дорожных карт", в работе остаются два проекта документов.

Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко позднее заявил, что Минск и Москва в сентябре-октябре могут подписать полностью согласованный пакет из 28 "дорожных карт" по углубленной интеграции.

1 июня Головченко сообщил, что Россия и Беларусь выходят на финишную прямую по согласованию всех "союзных" программ по экономической интеграции. 
Источник: interfax.by
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