Песков уверяет: Путин не будет обсуждать Лукашенко с Байденом





Но вместе с тем Путин готов дать разъяснения, если Байден сам затронет этот вопрос, добавил Песков:





"Наш президент достаточно последовательный, и если вопрос Беларуси будет затронут, то он будет готов дать соответствующие разъяснения".





Встреча Путина и Байдена запланирована на 16 июня в Женеве.







