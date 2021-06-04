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Главный вопрос, на который власти не получили ответа от Романа Протасевича

Госпропаганда опробовала новый жанр – "интервью" с заложником. Но смысл полуторачасового общения с Романом Протасевичем остался не совсем ясен.

Главный вопрос, на который власти не получили ответа от Романа Протасевича
На протяжении 1 часа и 36 минут руководитель ОНТ Марат Марков упорно провоцировал Романа Протасевича на перебор слухов, сплетен и додумываний о действиях оппозиции и ее лидерах.

Запуганный журналист с синяками на запястьях и дрожащим голосом от ответов не уходил. Наоборот: старался говорить много. Не раз и не два даже без вопросов Маркова отмечал: «Я вам больше расскажу». 

И для каких же сенсаций было организовано и показано это "интервью", в котором собеседник был готов рассказать всё, что знает? Понять это непросто. Порой Маркова было чуть ли не жаль. 

Например, упорно раскручивая Протасевича на рассказы о богатствах оппозиции ведущий пришел к информации, что Латушко живет на съемной квартире, а сам главред телеграм-канала получал зарплату, которую он сам красноречиво оценил словами "это как получать 1200 рублей в Минске".

Но самое показательное, что на главный вопрос руководитель ОНТ ответа так и не получил. Чтобы оценить всю безуспешность возводимой им конструкции, вопрос Маркова стоит процитировать целиком. 

"Я человек военный. И я прекрасно понимаю, как планируются те или иные операции. Как осуществляется воздействие. В том числе психологическое – это одна из разновидностей обязательных операций на сегодняшний день. 

И вы наверняка видели информацию о том, что нагнеталась ситуация очень грамотно. С психологической точки зрения очень грамотно. Причем в очень нужный момент вкидывалась та или иная информация, чтобы подогреть толпу. 

Возьмем те же самые накануне 17-го (августа 2020 года – прим. БП) забастовки, когда людей забросали просто "синими попами", как мы говорим сейчас. То есть, я еще раз подчеркну, с точки зрения психологии всё было грамотно выстроено. 

Неужели вы хотите мне сказать, что вас четверо молодых ребят (сотрудников телеграм-канала – прим. БП), которые по определению, по образованию не должны владеть этими технологиями – вы смогли вот это провернуть? И что здесь нет стороннего вмешательства?"

Ответа Протасевича на этот вопрос на ОНТ не показали. И можно догадаться почему: Марков желаемого ответа не получил. 

После склейки показали второй подряд наводящий вопрос ведущего: "Хорошо, Путило, если он в отличие от вас обладает охраной и распределял деньги (платил зарплату), он мог получать такие установки?"

"Сверхинформативный" ответ Протасевича: "Мог".

Видимо не зная, что еще сказать, после паузы добавил: "Вопросов нет, действительно мог".  

10 августа прошлого года Лукашенко озвучил нарратив, в который власти до сих пор упорно желают уверить окружающих и самих себя: 

"Мы отфиксировали звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять".

Скоро исполнится год, как власти ищут зарубежных злодеев и не желают признать, что белорусское общество вовсе не стадо, а самостоятельно в своих решениях. 

Да вот беда: как бы они не искали доказательства, кого бы не арестовывали (в том числе с помощью посадки самолета), все никак не могут найти. 
Александр Ваколица, "Белорусский партизан"
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