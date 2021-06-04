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МИД: Процесс аккредитации посла США не завершен

МИД Беларуси еще не завершил аккредитацию посла США, заявил аресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что процесс аккредитации посла США в Минске Джули Фишер не завершен, ее деятельность в отношении Беларуси не может считаться официальной.

Ранее на брифинге глава пресс-службы госдепа Нед Прайс заявил, что назначенная посол США в Беларуси Фишер в обозримой перспективе продолжит работать за пределами страны назначения, будет поддерживать "демократические устремления белорусских граждан", в том числе сотрудничать с представителями гражданского общества и лидерами демократического движения, за пределами Беларуси.

"До завершения аккредитации Фишер имеет лишь звучный статус назначенного посла США в Беларуси и то исключительно для внутренних целей американской стороны. Никаких международно-правовых оснований для иного толкования не имеется, равно как и для того, чтобы считать официальными ее заявления либо иную деятельность в отношении нашей страны", - сказал Глаз.

Он подчеркнул, что в соответствии с Венской конвенцией глава представительства считается приступившим к выполнению своих функций в государстве пребывания либо с момента вручения своих верительных грамот, либо с момента сообщения о своем прибытии и представления заверенных копий грамот.
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