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Чалый: Вопрос санкций уже не решишь привычной торговлей политзаключенными

Санкции будут не только болезненными, но и продолжительными — ровно столько, сколько Лукашенко будет находиться у власти, считает экономист Сергей Чалый.

Чалый: Вопрос санкций уже не решишь привычной торговлей политзаключенными
Похоже, власти Беларуси осознали, что из сложившейся ситуации в одиночку им выбраться будет тяжело, нужна какая-то внешняя поддержка, считает Сергей Чалый. 

В качестве подтверждения он приводит заявления Александра Лукашенко, прозвучавшие накануне визита в Сочи на саммите глав государств СНГ.

В программе «Эканоміка з Чалым» на «Белсате» эксперт отметил, что прием в Сочи был достаточно прохладным: Лукашенко получил лишь давно обещанный второй транш кредита, который, скорее всего, позволит избежать просрочки платежей по предыдущим долгам.

Кроме того, российские власти сделали символический жест в сторону «Белавиа», предложив белорусам летать в Россию.

Вот какой вывод Чалый делает о возможных причинах сдержанности Кремля в отношении своего союзника:

— Путин, скорее всего, не готов всерьез вписываться за Лукашенко. Видимо, он становится достаточно токсичным. Особенно, с учетом того, что российские компании опасаются вторичных санкций. Никто не хочет попасть под новый виток санкций со стороны Европы или США.

Говоря о грядущей встрече президентов России и США Чалый назвал принципиально важным тот момент, что геополитическая судьба Беларуси впервые будет обсуждаться без ее участия:

— Вот он результат потери внешнеполитической легитимности и политической субъектности на мировом уровне.

Экономист предупреждает, что санкционное давление на Беларусь будет только возрастать. Кроме того, по его словам, на Западе уже пришли к единому пониманию того факта, что персональные санкции не дают эффекта: «Необходимо переходить к широким секторальным санкциям».

По мнению Чалого, осознание того, что стране придется жить под санкциями, приходит и к властям. При этом они пытаются делать хорошую мину, упоминая собственный опыт прежних лет, а также опыт других стран.

Официальный Минск не может серьезно ответить Западу, говорит экономист. В качестве ответной меры была выбрана Украина, но большой вопрос — кто для кого в данной ситуации важнее? 

Эксперт напомнил, что отказом поставлять бензин на украинский рынок могут воспользоваться российские и азербайджанские компании. Да и в целом, утрата украинского направления может стать крайне болезненной для белорусской нефтехимической отрасли.

Санкции будут не только болезненными, но и продолжительными — ровно столько, сколько Лукашенко будет находиться у власти. Решить этот вопрос привычной торговлей политзаключенными уже не получится, делает вывод эксперт.
Источник: gazetaby.com
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