Ландсбергис: Лукашенка - запасная карта для Путина

На вопрос, каков сценарий для будущего Беларуси, Ландсбергис ответил, что все будет так, как скажет президент России Владимир Путин. "Все сценарии в руках у Путина. Что выберет Путин, то и будет. Увидим. Может, еще поддержит Лукашенко, пока Запад даст себя дурачить. Запад все время дурачат, якобы есть какой-то Лукашенко. Нет его, есть холоп Путина, путинский холоп в Минске, который делает то, что ему указывают или позволяют и не больше.





Я не знаю, разрешили бы сбить самолет, но угрожать, похищать летящий самолет разрешили, и за это не отвечает Лукашенко, за это в ответе Путин, ведь военные самолеты, которые охраняют границу - это российские самолеты, по договору охраняющие границы Беларуси. Эти вертолеты - из России. Все прикидываются детским садом, поскольку неудобно упоминать о Путине", – сказал профессор.





На вопрос, насколько реальны планы объединения России и Беларуси, Ландсбергис сказал, что сейчас все развивается очень быстро.





"Лукашенко влип, когда подписал какую-то бумажку. На самом деле эти бумажки не имеют никакой юридической силы, но для таких начальников, как Путин юридическая сила не имеет никакого значения, главное - сила и факт. Когда примут решение, что политических неудобств и убытков будет больше, чем пользы, тогда и заберут, сделают наполовину губернию, может, сохранится название Беларусь. Здесь все развивается очень быстро", – сказал профессор.





Ландсбергис заметил, что белорусы пока не показали свою готовность бороться за свободу.





"Но что такое белорусское общество, и на что способно его мнение? Согласно опросам, если они надежные, может, и так, белорусское общество не настроено бороться за независимость. Все время говорят только о том, что Лукашенко недостаточно хорош, лучше заменить его "шукаленко", – сказал профессор.





На вопрос, может ли в планах Путина быть приближение к Балтии через Беларусь, Ландсбергис сказал, что в этом нет никаких сомнений.





"Конечно. Через Беларусь будут брать страны Балтии. С одной стороны Литву шантажируют бомбой в Островце, Лукашенко уже обмолвился, что пространство надо защищать, ведь террористы могут напасть на Островец. Беларусь закрылась, но она еще приблизит свои базы, военных к границе, чтобы защищаться от литовских террористов.





Ведь они все делают по старым моделям, когда-то отработанным в Москве. Они сами террористы, но составляют списки террористов, и вот в такой список попал Протасевич, что с ним делать - надо судить и, может, приговорить к смертной казни – там совершенное самоуправство. Нет государства, есть два склеенных государства, начальник сидит в Москве", – заметил профессор.





Он указал, какие угрозы нависли над Литвой. "Я вижу повод для страха в Литве. Страха, который может заставить слушать тех, кто говорит - надо приспособиться, не надо никого злить. Если Россия чего-то требует, а, может, потребует, чтобы американские самолеты в Зокняй не летали, поскольку это большая угроза для России.





Такое начнется, и я опасаюсь, что могут рассматривать, особенно если американцы с этим согласятся, да и неясно, каким будет результат встречи Байдена с Россией, непонятно, для чего нужна эта встреча. Америке она не нужна. Путину нужна, но они все так сделали, что приглашает Байден. Конечно, это будет представлено как извинения.





Там сидит убийца, а ты собираешься с ним по-дружески говорить. Это значит, что на самом деле он не убийца, и ты согласен с этим, он равен тебе во всех отношениях. Я думаю, Байден должен пересмотреть список своих советников, которые ему такое предлагают. Это явно выгодно Путину", – сказал Ландсбергис.





На вопрос, не надо ли пересмотреть национальные интересы безопасности и обороны, Ландсбрегис заметил, что это важно.





"Во-первых, Россия там (в Беларуси) есть и сейчас, это лишь вопрос названия. А от кого надо защищаться и кого защищать, так защищать надо наших жителей. Ведь объявлены приговоры, обвинения в адрес литовских судей, которые осмелились судить граждан России за убийства 13 января.





Вынесен приговор; например, если похитят, куда-то увезут и там будут судить литовских судей, можно лишь представить, какая судьба их ждет, это как Протасевич с его девочкой. Что с ними делают, никто не знает, и это позволено, поскольку вмешиваться нельзя, а во что нельзя вмешиваться? В вопросы человечности.





Давно было сказано, что нет границ, которые защищают суверенитет тирана. Тиран есть тиран. Снимать перед ним шляпу и извиняться, что мы позволяем себе высказывать озабоченность? Это детский сад", – сказал профессор.





На вопрос, может ли Путин по какой-то причине пожертвовать Лукашенко, профессор ответил, что такая карта у Путина есть.





"Может. Лукашенка - запасная карта, вдруг Путин станет очень хорошим, тогда санкции за войну в Украине отменят. Может, потребует в обмен вывести американцев из стран Балтии. Что хочешь может потребовать, если есть податливый материал, который уступает", – заметил профессор.





"Всегда есть выход. Нужно быть готовым к защите, Украина должна быть готова защищаться сама, Америка не встанет на ее защиту, об этом, видимо, уже договорились, а может и была такая цена, что американцы больше не мешают и одобряют Nord Stream.





Ведь это произошло, и некоторые коллеги думают: если Путин напрямую не нападает на Киев и не убирает армию полностью, а лишь немного, что он получил в обмен? И вот, сразу же Nord Stream - хороший проект, мы не против. Может, это и есть та цена, но если можно получать такие скидки, меняющие политику США, это утверждает Конгресс, и декреты бывшего президента, значит, многое можно отдать", – продолжил Ландсбергис.





По его словам, очень много сигналов дает и предстоящая встреча Байдена и Путина.





"Я думаю, что коммуникация должна быть очень ясная, надо понимать, что мы имеем дело с большим терроризмом и террористическим режимом в Москве, а Минск - только филиал, но через него можно вести проверки. Такой проверкой может быть встреча Байдена и Путина, если на ней выскажут пожелание вернуть захваченных людей, осудят такие действия, а в ответ скажут - это не мы", – сказал Ландсбергис.





По его словам, у Путина есть тайная карта, если он захочет, использует ее против Лукашенко.





"Им (Протасевичу и Сапеге) сейчас тоже могут говорить: чего летели? Потому, как обычно говорят, что никто не думал, что они могут переступить эту черту. Они перешагнут любую черту, если решат, что это на пользу, это нужно и даст эффект. Эффект есть.





Я думаю, что он вреден для Беларуси как страны, для жителей, но вряд ли он во вред Лукашенко, пока Путин не хочет его "снять". Если бы хотел, то использовал бы против него. Сказал бы: вот какой этот Лукашенко, что он наделал, а я ничего не знал, сейчас я от него отрекаюсь. У него может быть и такая карта в кармане", – считает Ландсбергис.