Штаб Бабарико: БТ приезжало в тюрьму снимать Колесникову, она на это согласия не давала
БТ приезжало в тюрьму снимать Марию Колесникову без ее согласия, сообщает штаб Виктора Бабарико
"Сегодня 3 июня - прим. БТ) Марию Колесникову снимала съемочная группа гостелевидения.
Мария, конечно, на это согласия не давала.
Скоро сможем увидеть Машу по госТВ?", - говорится в сообщении
Напомним, множество интервью с политическими заключенными, появляющиеся в «разоблачительных» сюжетах гостелеканалов, стали причиной приостановки членства Белтелерадиокомпании в Европейском вещательном союзе (EBU).
По мнению организации, признания политических заключенных на камеру "явно получены под принуждением".
"Признания" на камеру из мест заключения давали журналист Роман Протасевич, политолог Александр Федута, шоумэн Денис Дудинский и многие другие.
Более того, цинизм власти зашкаливает - Романа Протасевича даже заставили дать интервью, которое вышло накануне вечером на гостелеканале ОНТ.
"Белорусский партизан"
10:23 04/06/2021
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