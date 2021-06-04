+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

МИД Германии назвал попытку суицида Латыпова символом "безнадежности, в которую Лукашенко погружает беларусов с помощью жесткого насилия"

Официальный представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Мария Адебар выступила с заявлением по поводу попытки суицида, предпринятой в суде политзаключенным Степаном Латыповым.


Защитник мурала с «диджеями Перемен» 1 июня во время судебного заседания по его делу, пытался покончить с собой, порезав себе горло. Он был доставлен в Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, где ему была сделана операция. И уже спустя сутки был переведен в СИЗО №1.

Спикер МИДа отметила, что произошедшее «шокирует и символизирует безнадежность, в которую Лукашенко погружает белорусов с помощью репрессий и жестокого насилия».

В этой связи, считает она, уместно снова «очень четко заявить о нашем требовании: освободить всех политзаключенных, перейти к национальному диалогу и провести справедливые, свободные и законные выборы».

Берлин подчеркнул, что Евросоюз ведет консультации по расширению санкций против Беларуси.
Источник: naviny
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]