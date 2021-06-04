Несколько десятков просьб прокомментировать ситуацию вокруг Романа Протасевича. Коротко и без лишних эмоций, пише т директор Беларуского свободного театра Николай Халезин.





Можете представить на его месте Колю Статкевича? А Пашу Северинца? А Степу Латыпова? А Машу Колесникову или Виктора Бабарико? Или Сергея Тихановского? Вот и я не могу.





У каждого из нас свой болевой порог; у каждого свой предел психологической устойчивости; у каждого свой нравственный лимит. Можно ли осуждать Рому Протасевича? Нет. Просто потому, что те, кто осуждает, возможно, сами никогда не были под реальным прессингом. Можно ли упрекать его в слабости и двуличности? Тоже нет – ведь мы живем в период войны. Здесь нет места менторству и назиданию: все мы правы и все не правы одновременно – мы либо по одну сторону линии фронта, либо по другую.





Мария Колесникова





Мы в Беларуси живем в то время, когда примеры слабости, предательства и порока чередуются с примерами отчаянного мужества, невероятной силы и потрясающей любви. Это и есть приметы войны – чередование уродства и красоты. И не нам судить о тех, кто выбрал не нашу сторону. Это время наступит позже – после победных залпов шампанского. Тогда каждый из нас и ответит перед всеми за свои поступки, слова и действия.





А сейчас – я могу только выразить свое сочувствие Роме Протасевичу и его родителям. Могу признать, что режим не остановится ни перед чем, чтобы сохранить власть. И могу сказать: победит не насилие, цинизм и подлость, а правда, внутренняя сила и честность.



