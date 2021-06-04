"Сегодня Беларусь информировала США, что она вводит новые ограничения на численность американского дипломатического и технического персонала в нашем посольстве в Минске. Эти меры вступят в силу 13 июня - чуть позже, чем через неделю с нынешнего момента", - сказал представитель госдепартамента, цитирует interfax.by





Прайс напомнил, что в ответ на усиливающиеся "репрессии" белорусских властей против собственных граждан администрация США 28 мая объявила о восстановлении 3 июня санкций против девяти белорусских предприятий.





Он выразил "разочарование" состоянием, в котором оказались отношения США и Беларуси, и пообещал, что Вашингтон будет работать с союзниками и партнерами над этой проблемой. Прайс добавил, что посол США в Беларуси Джули Фишер, находящаяся за пределами республики, продолжит поддерживать "демократические стремления белорусского народа" и взаимодействовать с "продемократическим движением" страны, СМИ, студентами и другими членами гражданского общества.





Ранее в четверг пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз сообщил, что Минск сокращает дипломатический и административно-технический персонал американской дипмиссии. Кроме того, уточнил пресс-секретарь, Минск отзывает решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию.





Он напомнил, что 3 июня "формально начали действовать ранее объявленные односторонние санкции США в отношении нескольких белорусских предприятий нефтехимического комплекса".



