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Родители основателя телеграм-канала, который нельзя называть в Беларуси, Романа Протасевича Дмитрий и Наталья заявили, что в интервью, которое показали на государственном канале ОНТ, видны синяки на шее и следы наручников на руках. Об этом они заявили в комментарии для Настоящего времени.





По словам мамы Натальи Протасевича, она четко заметила следы от наручников, синяки на руках и следы удушения на шее. Родители задержанного в Беларуси Романа Протасевича уверены, что видео снято по заказу властей Беларуси, чтобы оправдать себя и принудительную посадку самолета 23 мая.





"Я четко заметила следы от наручников, синяки на руках. Более того, в этом фильме почему-то все кадры идут четко, а когда показывают Романа, то его лицо как бы замылено, издалека затемнено. Не является ли это следствием того, что еще не сошли синяки на лице, на носу и следы удушения на шее, которые были четко заметны еще на том видео, предоставленном на той неделе", — говорит Наталья Протасевич.





Также Протасевичу, по утверждениям мамы, не дали встретиться с адвокатами и не пустили к нему независимых врачей для обследования. Более того, по мнению Натальи, видео нарушает тайну следствия в судебно-правовой системе.





"Если ведется следствие, каким образом тогда все это выставляется на массовую публику", — сетует Наталья Протасевич.



