Киргизия заявила об обострении ситуации на границе с Таджикистаном
Обстановка на участке границы Киргизии и Таджикистана напряженная. Со стороны Таджикистана наблюдается скопление техники и военнослужащих, сообщила пограничная служба госкомитета национальной безопасности Киргизии.
Об этом заявили в погранслужбе Киргизии, передает "АКИpress".
По данным службы, представители Таджикистана ночью начали устанавливать контейнер на неописанном участке в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области и зашли на территорию Киргизии до тысячи метров.
"Обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная. С таджикской стороны наблюдается скопление личного состава военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике", - говорится в сообщении.
Напомним, конфликт между Таджикистаном и Киргизией обострился 28 апреля на спорном участке границы. По версиям обеих стран, конфликт произошел после того, как Таджикистан установил на территории участка "главный водораздел" камеры видеонаблюдения, пишет РБК-Украина.
На фоне эскалации пограничного конфликта Киргизия и Таджикистан стянули войска и начали атаковать пограничные заставы друг друга.
В ходе конфликта погибли более 34 человека. 1-2 мая в Киргизии объявлены днями национального траура.
Делегации Киргизии и Таджикистана 30 апреля встретились на нейтральной территории и договорились об отводе войск из зоны конфликта.
07:47 04/06/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение