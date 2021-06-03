Лукашенко в Сочи





На встрече в Сочи "наверняка будет затрагиваться вопрос российской гражданки, которая была задержана и находится в следственном изоляторе в Минске", обещал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков накануне визита Лукашенко.





За годы правления Лукашенко такие ситуации возникали неоднократно.





- Дело Сапеги: по каким статьям его завели, в чем ее подозревают и могут ли передать России

- Россия согласовывает авиарейсы вокруг Беларуси, но делает это медленно из-за наплыва заявок

- "Акт государственного пиратства". Как Запад ответит на перехват Минском рейса Ryanair





"Пусть сначала Шеремета отпустит". Дело журналиста.





Павел Шеремет





"Если бы я сейчас сидел в белорусской тюрьме и президентом был Путин, моя судьба сложилась бы не так благоприятно, - говорил в 2001 году журналист Павел Шеремет. - Потому что при Ельцине свобода слова была из разряда священных коров, и в этом отношении его политика была прямая и понятная. К сожалению, у нынешнего президента в отношении к журналистам и свободе слова нет четкой позиции".





Шеремет в момент распада Cоветского Союза жил в Минске, но принял российское гражданство. "В Белоруссии мне очень тесно: я - имперский человек", - объяснял он.





В 1997 году МИД Беларуси лишил Шеремета, тогда директора корпункта российского телеканала ОРТ, аккредитации. В июле на ОРТ вышли его репортажи о ситуации на белорусско-литовской границе - о контрабанде и о том, что граница фактически не охранялась. Белорусские силовики после этого арестовали журналиста и членов его съемочной группы и обвинили в незаконном групповом пересечении государственной границы. Ему грозило пять лет лишения свободы.





В течение месяца за решеткой в СИЗО оказалась еще одна съемочная группа минского бюро ОРТ, а МИД Беларуси решил корпункт закрыть. Вскоре власти Беларуси освободили коллег Шеремета, но он и оператор Дмитрий Завадский продолжали сидеть в СИЗО пограничного города Гродно.





В конце августа 1997 года Лукашенко пообещал президенту Борису Ельцину, что освободит журналистов через пару дней, но слово не сдержал. В начале сентября Лукашенко публично обвинил Шеремета в терроризме: белорусский президент заявил, что журналист готовил на него покушение.





Пресс-секретарь Ельцина Сергей Ястржембский все это время утверждал, что работа по освобождению журналистов "не прекращается ни на минуту".





В октябре спецборт Лукашенко не смог вылететь в Липецк: российские власти не предоставили самолету воздушный коридор и президент Беларуси послал коллеге Ельцину телеграмму с просьбой "разобраться". "Он пусть Шеремета сначала отпустит!" - заявил Ельцин. Его пресс-служба комментировала ситуацию, ссылаясь на "выполнение известных московских договоренностей по корреспонденту ОРТ Шеремету".





В итоге журналистов отпустили из СИЗО. Шеремет провел там три месяца и был депортирован в Россию. В конце 1997 года его приговорили к двум годам лишения свободы условно по обвинению в незаконном пересечении государственной границы, в получении денег от зарубежных спецслужб и в незаконной журналистской деятельности. Дмитрий Завадский в 2000 году был похищен - в 2002 году за его похищение была осуждена группа бывших офицеров МВД и бандитов. Официально он до сих пор числится пропавшим без вести, его тело так и не нашли, но Шеремет в суде говорил, что телеоператора пытали и убили.





Самого Павла Шеремета убили в 2016 году, взорвав его автомобиль.





Узник "Американки". Дело бизнесмена.

Владислав Баумгертнер





В августе 2013 года в Беларуси был задержан Владислав Баумгертнер, в то время возглавлявший крупнейшую компанию по производству калийных удобрений - "Уралкалий". Выбраться из минского СИЗО КГБ и вернуться на родину бизнесмен смог лишь через четыре месяца в результате как минимум четырех личных встреч Путина и Лукашенко.





Баумгертнер в Минске находился на переговорах по приглашению премьер-министра Михаила Мясниковича: "Уралкалий" собирался прекратить партнерство с "Беларуськалием" из-за применения картельных схем. "Они не нашли общего понимания, и по дороге в аэропорт Владислава остановили, - говорит собеседник Би-би-си. - Даже бизнес-джет, на котором прилетел в Минск Баумгертнер, потом несколько месяцев не выпускали из минского аэропорта".





"Это была действительно сложная ситуация - и коммерческая, и политическая. Причем в Минск случайно не полетел Александр Волошин [экс-глава администрации президента], председатель совета директоров "Уралкалия" - наверняка задержали бы и его", - вспоминает знакомый с этой ситуацией источник, близкий "Уралкалию".





По его словам, юристы, сопровождавшие на переговорах Баумгертнера, тогда срочно покинули Беларусь, и компания отправила за одним из защитников, находившимся за границей, другой бизнес-джет.





СИЗО КГБ в Минске называют "Американкой" - здание изолятора круглое и этим похоже на то, как тюрьмы изображаются в американских фильмах. По статусу и строгому режиму содержания это "белорусское Лефортово", возможно даже жестче - это такое "гестапо", говорит защищавший Баумгертнера адвокат Юлий Тай.





Баумгертнер (как и сейчас София Сапега) сидел там в одиночке. Ранее там же, по словам Тая, сидел другой его подзащитный - российский подрядчик, который строил для белорусских властей гостиницу в Сочи. Он тоже прилетел в Минск на переговоры, сразу после которых его задержали.





Баумгертнера, который являлся также председателем наблюдательного совета совместного российско-белорусского предприятия "Белорусская калийная компания", обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями в корыстных целях и нанесении существенного вреда государственным и общественным интересам Беларуси.





Такие же обвинения в Минске выдвинули и в адрес делового партнера Баумгертнера - бывшего акционера "Уралкалия" Сулеймана Керимова. Белорусские правоохранители объявили его и других менеджеров компании в международный розыск. Адвокатам удалось доказать Интерполу, что розыск Керимова политически мотивирован.





В правительстве России произошедшее назвали "странным, непартнерским и неадекватным". Уже через несколько дней после задержания Баумгертнера Москва объявила о запрете поставок из Беларуси свиней и продукции свиноводства (по официальной версии, из-за регистрации в Беларуси африканской чумы свиней, заболевания, которое в самой России охватило десятки регионов), а "Транснефть" объявила о сокращении на четверть запланированных в Беларусь поставок нефти. За кулисами начались переговоры.





Лукашенко поставил неофициальное условие для освобождения главы "Уралкалия": как только Керимов продаст свой пакет акций "Уралкалия", рассказывал тогда Тай.





23 сентября 2013 года Путин и Лукашенко обсудили ситуацию вокруг Баумгертнера во время личной встречи в Сочи. Через три дня после этого трудовой коллектив "Уралкалия" обратился к Лукашенко с просьбой принять меры к скорейшему освобождению Баумгертнера, а Путин встретился с белорусским президентом в Гродно.





Понаблюдав за совместными военными учениями своих государств, президенты "оживленно поговорили", после чего стало известно, что гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера перевели из CИЗО под домашний арест, отмечал совпадение спецкор "Коммерсанта" Иван Сафронов (журналист сейчас сам находится под арестом в российском СИЗО "Лефортово" по обвинению в госизмене).





"Защищаемся от призраков, фантомов, невидимок". ФСБ отказалась конкретизировать обвинения Сафронову

В дни октябрьского саммита СНГ 2013 года в Минске Путин и Лукашенко вновь обсудили ситуацию с арестом Баумгертнера. Российский лидер тогда подтвердил факт переговоров так: "Затрагивали эту проблему".





Журналистам он до этого объяснял, что Москва пытается действовать непублично. "Затишье связано с тем, что мы хотим проблему решить, а не загонять ее в тупик, что очень легко сделать, начиная шум и гам по этому вопросу", - сказал тогда Путин.





"Я не кровожадный, я не к тому, что мы должны их посадить. Пусть нам компенсируют это [ущерб]", - пояснял свою позицию Лукашенко.





21 октября глава "Уралкалия" был заочно арестован Басманным судом Москвы. Днем позже Москва передала белорусским властям запрос о выдаче Баумгертнера для привлечения к уголовной ответственности. Как пояснили в российской прокуратуре, решение о заочном аресте было необходимо для объявления Баумгертнера в международный розыск и экстрадиции из Беларуси.





Через несколько дней Путин и Лукашенко вновь обсудили дело Баумгертнера.





"Если бы не вмешательство российского президента, ничто бы не помогло. Никого другого Лукашенко ни во что не ставит, это актуально и в деле Сапеги", - полагает Тай.





И 21 ноября, через два дня после продажи Керимовым 21,75 % акций "Уралкалия", прокуратура Беларуси экстрадировала Баумгертнера в Россию.





В России глава "Уралкалия" сперва был помещен в СИЗО, затем переведен под домашний арест. Через 10 месяцев Баумгертнер был выпущен под залог. Впоследствии его дело было прекращено и до суда не дошло.





"Запрос на экстрадицию пришел, а их уже нет". Дело бойцов ЧВК Вагнера

Кадры задержания россиян, показанные белорусским телевидением





Загадочная история, в которой посадка самолета должна была произойти, но так и не случилась, развернулась в Минске в конце июля 2020 года, когда местные спецслужбы задержали 32 россиян, бойцов ЧВК Вагнера.





По изначальной версии, наемники летели через Минск в Стамбул и далее в одну из стран Латинской Америки, но задержались в Беларуси, где перед президентскими выборами обстановка уже была накалена.





За пару недель до их задержания Александр Лукашенко анонсировал в одном из своих выступлений, что его попытаются свергнуть с участием ЧВК, так что многими арест вагнеровцев был воспринят как спецоперация белорусских спецслужб. Тем более что в первые дни Лукашенко требовал от Москвы объяснений, грозился выдать наемников Киеву и приглашал в Минск генеральных прокуроров России и Украины.





Москва через несколько дней выдала свою версию произошедшего: по ней наемников путем обмана вербовала Служба безопасности Украины, которая планировала рейс Минск-Стамбул посадить в аэропорту Киева или Одессы под предлогом плохого самочувствия одного из пассажиров и задержать находившихся на борту россиян.





Тогдашний посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев объяснял, что задержанные могли быть сотрудниками ЧОП, которые направлялись в третьи страны охранять нефтепроводы по контракту, но опоздали на рейс.





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дежурно говорил, что частных военных компаний в России не существует.





По одной из версий российской стороны, вагнеровцев сдала белорусам украинская сторона из-за срыва запланированной операции с самолетом, на который они случайно не сели, сказал Би-би-си один из знакомых с ситуацией источников.





На пике конфликта Лукашенко обвинял Москву в том, что она планировала забросить в страну до 200 наемников с целью свержения его режима, и рассказывал, что поиски новых диверсионных групп продолжаются на юге страны.





Трем десяткам задержанных россиян предъявили обвинения и посадили в изолятор Жодино. Киев отправил в Минск запрос на экстрадицию 28 из 32 задержанных наемников. На Украине их подозревают в участии в боевых действиях на стороне донбасских сепаратистов и утверждают, что девять из них имеют украинское гражданство.





31 июля 2020 года Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности. "Состоялся обстоятельный разговор об инциденте с задержанием российских граждан в Белоруссии, -говорилось на сайте Кремля. - Выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту ситуацию будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены".





9 августа, в день президентских выборов, Лукашенко заявил, что отказ прокуроров России и Украины приехать в Минск говорит о том, что "плевать им на судьбы этих ребят".





14 августа белорусские власти передали задержанных наемников России, а российские власти заявили, что им не грозит уголовное преследование. По словам Лукашенко, извиняться перед задержанными даже ездил его старший сын.





"Когда наверху договорились, их собрали в актовом зале, извинились, погрузили на машины и вывезли в Россию, - говорит защищавший их в Минске адвокат Антон Гашинский. - Запрос Украины на экстрадицию пришел, а их уже нет".





Спустя месяц или два им прислали уведомления, что уголовное преследование в отношении них прекращено, вспоминает он.





История с вагнеровцами могла бы скоро забыться, но 27 августа Путин в эфире канала "Россия" заявил, что это была "операция украинских спецслужб совместно с американскими".





Задержанные в Минске люди, по его словам, должны были выехать в Латинскую Америку и на Ближний Восток "для абсолютно легальной работы", но их "втемную использовали, чтобы переместить на территорию Белоруссии". "Представили в качестве ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности".





В начале сентября генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что к спецоперации с вагнеровцами могли иметь отношения спецслужбы сразу нескольких иностранных государств.





С тех пор в Киеве ожидают появления расследования Bellingcat о том, что на самом деле тогда произошло. По популярной в украинских СМИ версии, СБУ все же могла планировать подобную операцию, но в последний момент от ее проведения отказался президент Владимир Зеленский, заинтересованный в установлении долгосрочного перемирия в Донбассе, а белорусским чекистам информацию об уже прибывших в Минск, но еще не успевших улететь дальше наемниках передал кто-то из окружения украинского президента.