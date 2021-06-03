Украина захотела укрепить границу с Беларусью
Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что украинскому правительству необходимо укрепить государственную границу с Беларусью из-за возможных угроз национальной безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Как подчеркнул Дайнеко, речь идет как об усилении системы охраны, в том числе подразделений быстрого реагирования, так и строительстве инженерно-технических сооружений.
«Это касается всего участка, в том числе и границ зоны отчуждения», - отметил председатель Государственной пограничной службы.
По его словам, на сегодняшний день ситуация на границе остается стабильной.
Накануне Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с главой РФ Владимиром Путиным об открытии на границах с Украиной пунктов вакцинации от COVID-19 для украинцев, поляков и литовцев, пишет Политринг.
21:09 03/06/2021
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