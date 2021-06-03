Украина захотела укрепить границу с Беларусью









Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Как подчеркнул Дайнеко, речь идет как об усилении системы охраны, в том числе подразделений быстрого реагирования, так и строительстве инженерно-технических сооружений.





«Это касается всего участка, в том числе и границ зоны отчуждения», - отметил председатель Государственной пограничной службы.





По его словам, на сегодняшний день ситуация на границе остается стабильной.