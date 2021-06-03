«Лукашенко, кажется, нечего терять». РосСМИ о встрече в Сочи





Первое, на что можно обратить внимание – осторожная критика лично Лукашенко со стороны негосударственных медиа, тесно связанных с российской властью. Можно предположить, что их руководство почувствовало (получило сигнал) о расширении границ дозволенных выпадов и пытается это закрепить.





В освещении встречи в Сочи, как государственные, так и негосударственные СМИ подчёркнуто демонстрируют неравноправное положение участников. Лукашенко в их изложении приехал как младший партнёр. В подтверждении такого позиционирования используется и соответствующая лексика: беларусский участник переговоров «захватил документы», «проинформирует», «постоянно перебивает», «вставляет от себя», заявляет, что «нечего терять», «оправдывается» и тому подобное.





Большинство проанализированных СМИ напрямую связывают визит Лукашенко (точнее, корректировку даты визита) с кризисом, спровоцированным посадкой самолёта Ryanair в Минске. Но при этом акцентируют внимание на более широком круге вопросов для обсуждения. Кризис в их подаче является лишь фоном, фактором, обеспечивающим большую договороспособность Лукашенко. С другой стороны, кризис позволяет России продемонстрировать важность своей позиции по поддержке беларусских властей.





Таким образом, российские СМИ остаются в пределах продвигаемой с конца 2020 года тезисной конструкции:





• Беларусская власть слаба и не способна эффективно действовать в кризисный период без поддержки и совета (! важно – это появляется последние два месяца) извне;





• Представители беларусской власти прибегают к неоправданному риску и не могут просчитать как позитивные, так и негативные последствия своих действий;





• Россия была и остаётся единственным стабильным гарантом устойчивости Беларуси. И эта позиция напрямую связана с «близостью» народов и интеграционными процессами.





Мониторинг российских СМИ по теме встречи в Сочи продемонстрировал, что гораздо более существенным является не то, о чем сказали, а то, о чем промолчали участники.





Введение подтезиса о поддержке советом беларусских властей и связка устойчивости Беларуси как государства с темпами интеграции создаёт предпосылки для следующего этапа информационной работы российских медиа — тезису о провале беларусской государственности при любых попытках критично оценить российский интеграционный вектор.