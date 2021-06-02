







Тихановский: к тем, кто пишет мне письма в тюрьму, начала приходить милиция

«Твое письмо получил. Оно первое и пока единственное в гомельском СИЗО. Кто хочет — пусть пишут. Но не забывают, что писать политическим в Беларуси опасно. Мне многие писали, что потом к ним приходил участковый и спрашивал: „Зачем вы пишете?“» — цитирует письмо Тихановского «Радио Свобода».





Напомним, гомельского блогера Сергея Тихановского задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей за выдвижение в кандидаты в президенты его супруги. За этот пикет СК завёл уголовное дело по статье «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок».



