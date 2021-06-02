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Тихановский: к тем, кто пишет мне письма в тюрьму, начала приходить милиция

К тем, кто пишет письма Сергею Тихановскому в тюрьму, начала приходить милиция. Об этом политзаключенный из Гомеля написал в письме к своей приятельнице.



Тихановский: к тем, кто пишет мне письма в тюрьму, начала приходить милиция
«Твое письмо получил. Оно первое и пока единственное в гомельском СИЗО. Кто хочет — пусть пишут. Но не забывают, что писать политическим в Беларуси опасно. Мне многие писали, что потом к ним приходил участковый и спрашивал: „Зачем вы пишете?“» — цитирует письмо Тихановского «Радио Свобода».

Напомним, гомельского блогера Сергея Тихановского задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей за выдвижение в кандидаты в президенты его супруги. За этот пикет СК завёл уголовное дело по статье «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок».

Позже СК предъявил Тихановскому обвинение сразу по четырём уголовным статьям ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков); ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды); ч.2 ст.191 (воспрепятствование работе ЦИК); ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок). Как утверждало следствие, ущерб от действий Тихановского и приближенных к нему лиц составил более 3,5 миллионов рублей, пишут Сильные новости.
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