



Прокуратура Бреста поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 13 граждан. Им инкриминированы "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшие нарушение работы транспорта, предприятий и организаций, а также активное участие в них", пишет smartpress.by.





Согласно материалам дела 13 брестчан участвовали 13 сентября 2020 года в несанкционированном массовом мероприятии в центре Бреста – на пересечении проспекта Машерова, бульвара Космонавтов и бульвара Шевченко. Как указано в обвинении, они препятствовали движению на указанном участке и нормальному функционированию предприятий и организаций.





"Девять обвиняемых признали свою вину в полном объеме, трое – частично, один не признал. При этом виновность всех установлена после исследования в суде доказательств, в том числе фото- и видеоматериалов с места событий", - указали в Генпрокуратуре.





В итоге суд Московского района Бреста постановил обвинительный приговор на основании ч.1 ст.342 УК.





Суд назначил десяти обвиняемым наказание в виде ограничения свободы на срок от 1 года 6 месяцев до 2 лет без направления в исправительное учреждение открытого типа, двум активным участникам – 1 год 6 месяцев и 2 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Одному обвиняемому в силу рецидива преступлений назначено наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима.





Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.