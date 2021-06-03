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В Китае назвали единственную силу, которая может погубить Россию

Китайские эксперты считают, что погубить Россию способна только одна сила на планете.

Об этом они рассказали в материале, опубликованном на страницах китайской газеты «Жэньминь жибао». 

Авторы публикации называют Российскую Федерацию и Китай великими державами и подчеркивают, что на данный момент на планете нет ни одной внешней силы, которая была бы способна одержать над ними победу. 

Фактически, отмечают они, погубить Россию не сможет никто, кроме самой России. 
Источник: sobesednik.ru
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