В Китае назвали единственную силу, которая может погубить Россию

Об этом они рассказали в материале, опубликованном на страницах китайской газеты «Жэньминь жибао».





Авторы публикации называют Российскую Федерацию и Китай великими державами и подчеркивают, что на данный момент на планете нет ни одной внешней силы, которая была бы способна одержать над ними победу.





Фактически, отмечают они, погубить Россию не сможет никто, кроме самой России.







