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Российская СВР и беларуский КГБ будут вместе противостоять "деструктивной деятельности Запада"

Служба внешней разведки России и КГБ Беларуси договорились совместно противодействовать "агрессивной политике Запада"

Об этом заявили глава СВР Сергей Нарышкин и председатель КГБ Иван Тертель по результатам рабочей встречи в Витебске.

"Руководители спецслужб обсудили результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов России и Беларуси в условиях агрессивной политики США и стран Запада на российском и белорусском направлениях", - сообщили ТАСС в четверг в пресс-бюро СВР.

СВР России и КГБ Беларуси договорились "о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства".

В СВР подчеркнули, что на встрече стороны отметили важность консолидации усилий, направленных на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным вызовам и новым угрозам безопасности "союзного государства".
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