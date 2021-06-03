Российская СВР и беларуский КГБ будут вместе противостоять "деструктивной деятельности Запада"
Служба внешней разведки России и КГБ Беларуси договорились совместно противодействовать "агрессивной политике Запада"
Об этом заявили глава СВР Сергей Нарышкин и председатель КГБ Иван Тертель по результатам рабочей встречи в Витебске.
"Руководители спецслужб обсудили результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов России и Беларуси в условиях агрессивной политики США и стран Запада на российском и белорусском направлениях", - сообщили ТАСС в четверг в пресс-бюро СВР.
СВР России и КГБ Беларуси договорились "о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства".
В СВР подчеркнули, что на встрече стороны отметили важность консолидации усилий, направленных на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным вызовам и новым угрозам безопасности "союзного государства".
15:29 03/06/2021
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