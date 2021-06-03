"Руководители спецслужб обсудили результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов России и Беларуси в условиях агрессивной политики США и стран Запада на российском и белорусском направлениях", - сообщили ТАСС в четверг в пресс-бюро СВР.





СВР России и КГБ Беларуси договорились "о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства".





В СВР подчеркнули, что на встрече стороны отметили важность консолидации усилий, направленных на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным вызовам и новым угрозам безопасности "союзного государства".