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Редактора Hrodna.life оштрафовали на 725 рублей за распространение "экстремистских материалов"

Редактор спецпроектов Hrodna.life Ирина Новик получила 25 базовых штрафа по статье об распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП), сообщил в фейсбуке главред издания Алексей Шота.

Новик осудили на выездном заседании суда в здании Ленинского РОВД Гродно.

Ирину Новик задержали 1 июня в гродненском отделе милиции — она приходила туда к участковому. До суда журналистка содержалась в изоляторе временного содержания.

30 мая в Гродно задерживали главреда Hrodna.life Алексея Шота. На него составили протокол за распространение экстремистских материалов, а в квартире силовики провели осмотр и изъяли один ноутбук, один телефон, три старых жестких диска и красно-белый зонтик. После Шота отпустили.
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