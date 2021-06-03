Алексей Пивоваров: Беларусь после Боинга

Алексея Пивоварова вышел часовой фильм о Беларуси. На ютуб-канале Редакция команды российского журналиставышел часовой фильм о Беларуси.









0:58 «Победить Лукашенко» — второй раунд противостояния





3:03 Страх или надежда — какая сейчас атмосфера в Беларуси





5:04 В Беларуси сталинские масштабы репрессий?





11:47 Почему для власти было так важно захватить Романа Протасевича





13:47 Светлану Тихановскую и Валерия Цепкало могли точно так же задержать?





17:43 Санкции ударят не по власти, а по обычным белорусам?





24:13 Арест Лукашенко и деньги от Евросоюза — план оппозиции





27:04 К чему приведут санкции





34:37 Встреча Байдена и Путина может всё изменить?





37:03 Есть вероятность присоединения Беларуси к России?





40:18 Евросоюз проспонсирует Беларусь в случае ухода Лукашенко





43:05 Белорусское общество готово к переменам?





48:00 Беларусь ждут насильственные протесты?





52:45 Нашим героям страшно, но они не уезжают из Минска. Почему?





54:21 Теория чёрного лебедя объединяет Беларусь и Россию.