+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Алексей Пивоваров: Беларусь после Боинга

Чем история с самолетом Ryanair может обернуться для власти Лукашенко, для его отношения с Москвой и для самой Москвы?

Алексей Пивоваров: Беларусь после Боинга
На ютуб-канале Редакция команды российского журналиста Алексея Пивоварова вышел часовой фильм о Беларуси.


0:58 «Победить Лукашенко» — второй раунд противостояния

3:03 Страх или надежда — какая сейчас атмосфера в Беларуси

5:04 В Беларуси сталинские масштабы репрессий?

11:47 Почему для власти было так важно захватить Романа Протасевича

13:47 Светлану Тихановскую и Валерия Цепкало могли точно так же задержать?

17:43 Санкции ударят не по власти, а по обычным белорусам?

24:13 Арест Лукашенко и деньги от Евросоюза — план оппозиции

27:04 К чему приведут санкции

34:37 Встреча Байдена и Путина может всё изменить?

37:03 Есть вероятность присоединения Беларуси к России?

40:18 Евросоюз проспонсирует Беларусь в случае ухода Лукашенко

43:05 Белорусское общество готово к переменам?

48:00 Беларусь ждут насильственные протесты?

52:45 Нашим героям страшно, но они не уезжают из Минска. Почему?

54:21 Теория чёрного лебедя объединяет Беларусь и Россию.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]