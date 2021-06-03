Алексей Пивоваров: Беларусь после Боинга
Чем история с самолетом Ryanair может обернуться для власти Лукашенко, для его отношения с Москвой и для самой Москвы?
На ютуб-канале Редакция команды российского журналиста Алексея Пивоварова вышел часовой фильм о Беларуси.
0:58 «Победить Лукашенко» — второй раунд противостояния
3:03 Страх или надежда — какая сейчас атмосфера в Беларуси
5:04 В Беларуси сталинские масштабы репрессий?
11:47 Почему для власти было так важно захватить Романа Протасевича
13:47 Светлану Тихановскую и Валерия Цепкало могли точно так же задержать?
17:43 Санкции ударят не по власти, а по обычным белорусам?
24:13 Арест Лукашенко и деньги от Евросоюза — план оппозиции
27:04 К чему приведут санкции
34:37 Встреча Байдена и Путина может всё изменить?
37:03 Есть вероятность присоединения Беларуси к России?
40:18 Евросоюз проспонсирует Беларусь в случае ухода Лукашенко
43:05 Белорусское общество готово к переменам?
48:00 Беларусь ждут насильственные протесты?
52:45 Нашим героям страшно, но они не уезжают из Минска. Почему?
54:21 Теория чёрного лебедя объединяет Беларусь и Россию.
14:15 03/06/2021
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