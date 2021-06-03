Козловым общались журналисты Радио Рация.





Бывшего главу ОГП Анатолия Лебедько задержали 14 мая у суда, где начинался процесс по "делу студентов". Его обвинили в участии в "массовом несанкционированном мероприятии", и осудили на 30 суток ареста.





Позднее люди, которые были с ним в одной камере и уже вышли на свободу, рассказали, что камера была переполнена. В четырехместной камере сидели 16 человек.





"Я знаю о том, что у его жены не взяли лекарство для него, сказали, что все есть, хотя вопросы с медпомощью там остаются", — рассказал Николай Козлов.





По его словам, качество оказания медицинской помощи в изоляторе на Окрестина вызывает большие вопросы. С тем уровнем помощи, "которую могут оказать на Окрестина, не должно удивлять, если у человека сердечный приступ и он умер", отметил Козлов.





Напомним, от сердечного приступа, по официальной версии, умер политзаключенный Витольд Ашурок.





В начале апреля Козлов также провел 15 суток на Окрестина за "неповиновение милиции". По его словам, условия, которые создают для "политических" в минском изоляторе можно сравнить с пытками. Причем администрация делает это умышленно.





За эти преступления рано или поздно придется ответить, убежден глава ОГП.