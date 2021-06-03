Сокамерники рассказали об ухудшении состояния здоровья Анатолия Лебедько
Об ухудшении здоровья Анатолия Лебедько со ссылкой на его бывших сокамерников на Окрестина говорит нынешний лидер ОГП Николай Козлов.
Козловым общались журналисты Радио Рация.
Бывшего главу ОГП Анатолия Лебедько задержали 14 мая у суда, где начинался процесс по "делу студентов". Его обвинили в участии в "массовом несанкционированном мероприятии", и осудили на 30 суток ареста.
Позднее люди, которые были с ним в одной камере и уже вышли на свободу, рассказали, что камера была переполнена. В четырехместной камере сидели 16 человек.
"Я знаю о том, что у его жены не взяли лекарство для него, сказали, что все есть, хотя вопросы с медпомощью там остаются", — рассказал Николай Козлов.
По его словам, качество оказания медицинской помощи в изоляторе на Окрестина вызывает большие вопросы. С тем уровнем помощи, "которую могут оказать на Окрестина, не должно удивлять, если у человека сердечный приступ и он умер", отметил Козлов.
Напомним, от сердечного приступа, по официальной версии, умер политзаключенный Витольд Ашурок.
В начале апреля Козлов также провел 15 суток на Окрестина за "неповиновение милиции". По его словам, условия, которые создают для "политических" в минском изоляторе можно сравнить с пытками. Причем администрация делает это умышленно.
За эти преступления рано или поздно придется ответить, убежден глава ОГП.
Источник: euroradio.fm
13:29 03/06/2021
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