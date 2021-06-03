СМИ: В Греции за Протасевичем следили агенты с российскими паспортами

Сообщается, что эти люди преследовали белорусского блогера с момента его прибытия в Афины перед конференцией 9 мая.





"После того, как мы собрали записи с камер видеонаблюдения в отелях, из Крита и в аэропорту, становится ясно, что их отслеживали оперативники с российскими паспортами. Мы считаем, что эти люди действовали от имени Беларуси и помогали установить, [что] Протасевич находился на борту самолёта, когда он пролетал над Беларусью", — рассказал Vice сотрудник Министерства внутренних дел Греции.





Блогера Романа Протасевича вместе с его девушкой Софией Сапегой задержали 23 мая. Их сняли с борта самолёта компании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Рейс под конвоем истребителя повернули от литовской границы и посадили в Минске, заявив, будто там может быть взрывное устройство.