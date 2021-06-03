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СМИ: В Греции за Протасевичем следили агенты с российскими паспортами

В Греции за Романом Протасевичем следили агенты с российскими паспортами, пишет издание Vice со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что эти люди преследовали белорусского блогера с момента его прибытия в Афины перед конференцией 9 мая. 

"После того, как мы собрали записи с камер видеонаблюдения в отелях, из Крита и в аэропорту, становится ясно, что их отслеживали оперативники с российскими паспортами. Мы считаем, что эти люди действовали от имени Беларуси и помогали установить, [что] Протасевич находился на борту самолёта, когда он пролетал над Беларусью", — рассказал Vice сотрудник Министерства внутренних дел Греции.

Блогера Романа Протасевича вместе с его девушкой Софией Сапегой задержали 23 мая. Их сняли с борта самолёта компании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Рейс под конвоем истребителя повернули от литовской границы и посадили в Минске, заявив, будто там может быть взрывное устройство.
Источник: euroradio.pl
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