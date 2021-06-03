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Лебедок: Лукашенко и Путин скоординировали действия перед переговорами с Байденом

Военный обозреватель Егор Лебедок - о результатах прошедшей встречи в Сочи.

Лебедок: Лукашенко и Путин скоординировали действия перед переговорами с Байденом
"По итогам встречи Путина и Лукашенко последний отметил взаимопонимание у сторон по вопросам работы военно-промышленных комплексов обеих стран, развития кооперации, поставкам вооружения, — пишет Егор Лебедок. 

Вопрос о кооперации, военном и военно-техническом сотрудничестве обсуждался и на встрече Лукашенко с Путиным в феврале 2021 года. Как минимум дважды между этими встречами (14 апреля и 21 мая) в Москву был командирован председатель ГВПК Беларуси Пантус. Но кроме слов о взаимопонимании больше информации нет.

Вероятно, под кооперацией в ВПК подразумевается покупка Россией некоторых предприятий ВПК Беларуси, поскольку реальные проекты по двусторонней кооперации (производство вертолетов, систем РЭБ и др., унификация российских и белорусских стандартов и т.д.), предусмотренные программой военно-технического сотрудничества Беларуси и России на 2013-2020 гг. не были выполнены вообще.

Хотя Лукашенко и упомянул поставки оружия, все же нет и намеков, равно как и статей на всяких ресурсах, о поставке в Беларусь серьезных вооружений (например, С-400), как то было в конце прошлого года и начале года текущего.

6 июня истекает срок действия соглашений с Россией по размещению на территории Беларуси российских военных объектов РЛС «Волга» и 43-го узла связи ВМФ РФ (Вилейка). 12 февраля 2021 года правительство РФ поручило МИДу и Министерству обороны России провести переговоры с белорусской стороной и подписать протоколы о продлении указанных соглашений. О ходе таких переговоров информации в открытых источниках нет.

Казалось бы, продление соглашения можно было бы озвучить и преподнести как символический пункт интеграционных достижений и прогресса взаимоотношений (понятно, что вопрос подписания соглашения от Беларуси де-факто решает Лукашенко). Но это не прозвучало (хотя я, как и ранее, полагаю, что соглашения однозначно будут продлены или заключены в ином виде).

Также 1 июня Лукашенко сообщил: «Никаких обсуждений в плане переброски на постоянной основе Вооруженных Сил Российской Федерации, создания каких-то баз. Об этом даже речи не шло, и это нам не нужно». За день до этого министр обороны России Сергей Шойгу заявил о формировании около 20 новых воинских соединений в Западном военном округе РФ.

Все предыдущие встречи Путина и Лукашенко военная тематика была мейнстримом не только в сообщениях, но и в реальности (переформатирование учений Славянское братство, план по созданию учебно-боевых центров в Беларуси и т.д.). 

Сейчас же, когда НАТО и коллективный Запад создают «провокации» против Беларуси, ведут деятельность против Беларуси и России и прочих заявлениях Лукашенко и его СМИ, по военной тематике фактически тишина, но озвучены вопросы выделения транша по кредиту, который уже и переведен.

На фоне реально идущего интенсивного взаимодействия ВС Беларуси и России, за счет умалчивания о ходе военного сотрудничества, заявления Шойгу (которое даже у ряда обозревателей создало иллюзию, что Москва, мол, перестала доверять Минску, потому самостоятельно усиливает ЗВО), отсутствия заявлений о поставках серьезного оружия и даже упоминания УБ центров, идет попытка представить Беларусь как независимую от России хотя бы в военной политике (полеты в Крым и заявление Лукашенко о доступе следователей т.н. ЛНР к Роману Протасевичу — пока рассчитано на внутрироссийского потребителя, хотя будет в случае реализации иметь и последствия международные).

Это имеет резон для Путина на встрече с Байденом – формальное дистанцирование от действий Лукашенко (в том числе и в отношении посадки самолета), мол, не все Путин решает, то есть оставить больше места для маневра в переговорах. 

Как в сентябре-марте была скоординированная инфооперация России и Беларуси в отношении США и ЕС по эскалации военной напряженности в нашем регионе и в Украине (потенциальная угроза нападения со стороны Беларуси), так и сейчас, на мой взгляд, идут скоординированные действий перед переговорами Путина и Байдена.
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