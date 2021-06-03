+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Павел Латушко подает в прокуратуру Польши заявление на Лукашенко

Белорусский оппозиционный политик Павел Латушко заявил в среду, что намерен подать в польскую прокуратуру жалобу на Александра Лукашенко и других официальных лиц из-за поступающих ему угроз физического насилия.


Белорусские диссиденты за рубежом сообщают о новой волне угроз после недавнего инцидента с самолетом Ryanair, который белорусские власти вынудили совершить посадку в Минске, пишет golosameriki.com

Латушко заявил, что хочет проинформировать прокуратуру о преступлениях, которые могут быть совершены в отношении эмигрировавших белорусских активистов. По словам оппозиционера, он постоянно получает угрозы со стороны белорусского режима.

Латушко считает вероятным, что Беларусь может принять меры против оппозиционных политиков, проживающих в Польше и других странах Европейского союза. Он также выразил надежду, что ЕС введет эффективные санкции.

Белорусские власти в свою очередь заявляют, что это они борются с террористами и заговорщиками, которые при поддержке внешних сил пытаются организовать революцию и смену режима.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]