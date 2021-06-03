Павел Латушко подает в прокуратуру Польши заявление на Лукашенко
Белорусский оппозиционный политик Павел Латушко заявил в среду, что намерен подать в польскую прокуратуру жалобу на Александра Лукашенко и других официальных лиц из-за поступающих ему угроз физического насилия.
Белорусские диссиденты за рубежом сообщают о новой волне угроз после недавнего инцидента с самолетом Ryanair, который белорусские власти вынудили совершить посадку в Минске, пишет golosameriki.com
Латушко заявил, что хочет проинформировать прокуратуру о преступлениях, которые могут быть совершены в отношении эмигрировавших белорусских активистов. По словам оппозиционера, он постоянно получает угрозы со стороны белорусского режима.
Латушко считает вероятным, что Беларусь может принять меры против оппозиционных политиков, проживающих в Польше и других странах Европейского союза. Он также выразил надежду, что ЕС введет эффективные санкции.
Белорусские власти в свою очередь заявляют, что это они борются с террористами и заговорщиками, которые при поддержке внешних сил пытаются организовать революцию и смену режима.
11:13 03/06/2021
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