Не прошло и шесть лет: США возобновили санкции против Беларуси

США начали поэтапно вводить санкции против нефтегазового сектора Беларуси с 2007 года. Однако спустя восемь лет, в 2015-м, выпустили лицензию о временном выводе девяти предприятий из ограничительных списков. Впоследствии решение регулярно продлевалось на фоне улучшения отношений Беларуси с Западом, в том числе ввиду роли Минска в урегулировании конфликта в Донбассе.





Однако после прошедших в августе 2020 года президентских выборов отношения Минска и Запада резко ухудшились.





В Вашингтоне отметили, что США вместе с Евросоюзом и другими партнерами сейчас разрабатывают еще один список адресных санкций против некоторых белорусских чиновников. Страны обвиняют Минск в нарушении прав человека, коррупции, фальсификации президентских выборов 2020 года, а также в задержании оппозиционера Романа Протасевича, который 23 мая 2021 года летел самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс, экстренно севшим в белорусской столице.





Все обвинения в свой адрес власти Беларуси отрицают.





После инцидента с самолетом лидеры ЕС приняли решение запретить полеты белорусской авиакомпании "Белавиа" над Европой, а также рекомендовали европейским перевозчикам избегать полетов над Беларусью.





В свою очередь глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что четвертый пакет персональных санкций по Беларуси практически готов и может быть утвержден 21 июня. В предыдущие санкционные списки попали представители белорусских властей, в том числе президент страны Александр Лукашенко.







