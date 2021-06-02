Освобожденные активистки СПБ: «Мы не знали, куда едем»

— До приезда в Польшу мы не знали, куда едем. Мы не подписывали на границе никаких документов, – рассказала Ирена Бернацкая, руководитель Союза поляков в Лиде.





На пресс-конференции в Варшаве она сообщила, что когда была арестована, в тюрьму приезжал польский консул и спрашивал у задержанных женщин, готовы ли они приехать в Польшу.





— Нам, конечно, не хотелось уезжать, но как вышло, так вышло. Мы уже здесь, не видели никаких документов, не подписывали на границе, что хотим уехать, – рассказала она.





Ирена Бернацкая добавила, что в день освобождения им дали подписать документ об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей, однако они не знали места назначения.





— «Куда вы нас везете? – Вы увидите». И привезли нас на границу. Меня привезли даже без паспорта, и вот мы здесь, – сказала она.





Она добавила, что «благодарна польской стороне», поблагодарила президента и Министерство иностранных дел.





– Я хотела передать благодарность польскому государству, которое спасло меня из тюрьмы, – сказала Анна Панишева, руководитель Форума польских местных инициатив в Бресте.





Панишева, которая передвигается на костылях, рассказала, что выход из тюрьмы спас ее здоровье, так как она была избита во время ареста и в течение двух месяцев никто не оказывал ей медицинской помощи. Находясь в тюрьме, она также подвергалась многочисленным психологическим пыткам.





— Большое спасибо господину президенту Анджею Дуде, ведь благодаря его участию и участию консульско-дипломатических служб мы втроем смогли оказаться здесь, – сказала Анна Панишева.





Она отметила, что не может многого рассказать об обстоятельствах освобождения, так как в Беларуси по-прежнему ведется уголовное дело. Не скрывая волнения, сказала, что ее обвинили в прославлении нацизма, что было для нее «жестоким обвинением», так как ее семья также пострадала в тот период. Панишева призналась, что ее обвиняли прокуроры из Бреста, которые также относятся к польскому меньшинству.





Напомним, что в белорусском СИЗО остаются лидер Союза поляков Анжелика Борис и активист организации, журналист Андрей Почобут.







