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Парламент Украины может признать Лукашенко угрозой международной безопасности

Верховная Рада 3 июня рассмотрит постановление о признании режима Александра Лукашенко угрозой международной безопасности.


"Состоялось заседание комитета, который принял проект постановления. Я думаю, что он 3 июня будет рассмотрен в стенах парламента", - сообщил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.

Относительно поддержки Разумковым этого документа, спикер отметил, что будет руководствоваться тем, какой именно текст постановления предложат к рассмотрению.

Принятие документа - продолжение международной реакции на принудительную посадку в Минске самолета Ryanair и арест журналиста Романа Протасевича.

В Европейском Союзе начали работу над новыми ограничительными мерами против властей Беларуси, а в МИД Украины подготовили против режима Лукашенко санкционные предложения для СНБО.
Gazeta.ua
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