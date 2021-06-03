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Иран лишили права голоса в Генассамблее ООН

Иран и Центральноафриканская Республика (ЦАР) лишены права голоса в Генассамблее ООН из-за неуплаченной задолженности перед организацией, следует из письма генсека Организации объединенных наций Антониу Гутерреша председателю ГА Волкану Бозкыру.



Согласно Статье 19, член ООН, за которым числится задолженность по уплате взносов, лишается права голоса в Генассамблее, "если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года".

Тем не менее ГА может разрешить стране участвовать в голосовании, если признает, что просрочка платежа произошла по не зависящим от государства обстоятельствам.

В письме в списке должников числятся пять государств: ЦАР, Иран, Сан-Томе и Принсипи, Коморские Острова, а также Сомали. Несмотря на это, Генассамблея постановила разрешить последним трем голосовать до конца этой сессии.

После погашения задолженности, государство вновь обретает право голоса. Как следует из письма Гутерреша, для его восстановления Ирану необходимо внести в бюджет организации 16 251 298 долларов, а ЦАР - 29 395 долларов.
Oxu.az
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