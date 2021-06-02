Столтенберг и Джонсон осудили арест Протасевича и призвали власти Беларуси освободить его
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвали власти Беларуси предоставить полное объяснение инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.
Фото: ИноСМИ
Об этом идет речь в коммюнике, распространенном канцелярией председателя британского правительства по итогам его переговоров с главой НАТО, информирует ТАСС, пишет Политринг.
В частности, они осудили осудили арест одного из основателей экстремистского Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и Софии Сапеги.
«Они согласились с тем, что белорусский режим (правительство Беларуси, - прим. ред.) должен освободить политических заключенных и предоставить полное объяснение произошедшего», - говорится в заявлении.
Кроме того, Джонсон и Столтенберг также обсудили «ряд вопросов, затрагивающих НАТО, в том числе вывод войск из Афганистана».
«Они согласились с необходимостью обеспечить Афганистану долгосрочное мирное и демократическое будущее», - отмечается в коммюнике.
21:51 02/06/2021
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