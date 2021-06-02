В сенате Чехии намерены инициировать импичмент Земана
Комитет по безопасности сената парламента Чехии выступил в среду с предложением инициировать процедуру импичмента президента республики Милоша Земана.
Милош Земан
Об этом заявил председатель сената Павел Фишер.
«Милош Земан, как считает комитет, не способен выполнять обязанности главы государства. По этому предложению — освободить Земана от поста президента — на будущей неделе состоится голосование в сенате», — сказал он, пишет russian.rt.com.
21:42 02/06/2021
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