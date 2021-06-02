+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Lufthansa получила разрешения на полеты в РФ в обход Беларуси

Немецкая авиакомпания Lufthansa получила разрешения на полеты в РФ в обход воздушного пространства Беларуси.


Об этом говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс".

"Мы можем подтвердить, что Lufthansa только что (в среду вечером) получила все недостающие разрешения для пассажирских полетов в Россию", - сообщила авиакомпания.

"Как следствие мы не ожидаем дальнейших отмен рейсов из Франкфурта-на-Майне в Москву-Домодедово и в Санкт-Петербург", - добавили в пресс-службе.

В среду Lufthansa отменила два рейса в Россию в обход воздушного пространства Беларуси из-за недостающих разрешений российской стороны. В ответ немецкий Минтранс не разрешил российские рейсы в Германию.

На прошлой неделе лидеры стран ЕС призвали авиакомпании не использовать для полетов воздушное пространство Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске 23 мая. Самолет посадили под предлогом сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]